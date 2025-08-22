Sostanze chimiche sul volto e trauma alla testa. Due operai soccorsi a Correggio e Castellarano

Due infortuni sul lavoro, praticamente avvenuti alla stessa ora, hanno richiesto ieri l’intervento dei soccorsi in aree distinte della provincia (foto d’archivio).

Il primo si è verificato a Castellarano, in via Radici Nord: un operaio ha subito un trauma alla tesra mentre stava lavorando ed è stato portato in codice 2, quindi media gravità, all’ospedale Maggiore di Scandiano per gli accertamenti del caso.

Il secondo, più grave ma anche in questo caso fortunatamente l’uomo non rischia la vita, è avvenuto a Correggio. I soccorsi sono stati allertati per un intervento in via Modena, zona artigianale. Qui, all’interno di una ditta, è stato assistito un operaio: secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato colpito al volto da una sostanza chimica. Valutato anche lui come codice 2, è stato trasportato all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Il totale degli infortuni sul lavoro, mortali e non, continua così ad aggiornarsi senza sosta. Nel 2024, nella provincia di Reggio Emilia, sono stati registrati 8 decessi sul lavoro. Il dato rappresenta un aumento rispetto all’anno precedente, divulgato nei mesi scorsi dalla Cgil ed estrapolato dall’analisi dell’osservatorio regionale del sindacato.

Il settore con il più alto numero di vittime è stato quello dei trasporti e magazzinaggio, seguito da costruzioni e agricoltura. L’osservatorio ha sottolineato anche l’elevato numero di infortuni totali in provincia nell’arco del 2024 (9.292) e delle malattie professionali denunciate (1.306).