"Sostegni allo sport? Questa giunta non ha conti in sospeso"

"Lo sport è una parte fondamentale dell’azione di questa amministrazione: sono i fatti a dimostrarlo con interventi concreti che hanno arricchito il nostro territorio contribuendo non solo a migliorare le strutture ma a promuovere quei valori che definiscono la nostra comunità".

Il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi prende posizione, dopo le polemiche, sulla situazione dello sport. "A Villalunga abbiamo ristrutturato gli spogliatoi e realizzato la tettoia per coprire gli spalti che, a loro volta, sono stati completamente riqualificati – assicura Daviddi –. Per il parco Liofante a Salvaterra, abbiamo intercettato i fondi del Pnrr per poter costruire ex novo gli spogliatoi sia dei campi da calcio che beach volley e calcetto".

"Sempre per il campo da calcio del parco – prosegue il primo cittadino – è stato emesso un bando a fine 2024 che si è regolarmente aggiudicato una società del territorio. Senza motivi specifici e critiche nei confronti del Comune, ma in modo del tutto legittimo, quella società ha poi rinunciato alla gestione".

Il sindaco garantisce che il Comune ha cercato di "intercettare tutti i bandi che potevano essere destinati alla qualificazione o sistemazione delle nostre strutture sportive". "Tra questi – spiega Daviddi – siamo riusciti ad ottenere un finanziamento per la riqualificazione dal punto di vista sismico della palestra in via Santa Rizza".

A parco Bugnina di Dinazzano, conclude il sindaco "abbiamo realizzato una nuova casetta in legno che è la sede degli Arcieri Orione oltre ad aver modificato la pista polivalente".

