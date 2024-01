Sostegno a persone con disabilità: "Diventa anche tu un volontario Sap"

Sono aperte le adesioni per diventare volontari del Sap della Bassa Reggiana, fornendo sostegno a persone con disabilità in occasione di eventi ricreativi e di valenza sociale. "SAPpiamo divertirci, sappiamo goderci una pizza, due risate, quattro salti – dicono i volontari del Sap –. Ma sappiamo anche sudare sette camicie ai fornelli, negli orti, coi pennelli. Sappiamo stare bene insieme, con le nostre abilità, disabilità, diversità. E grazie alla nostra amicizia, oggi sappiamo altre cento cose che forse tu ancora non sai. Lo sai che ti stiamo aspettando? Diventa volontario Sap. Unisciti a noi, scopri il potere dell’amicizia e dell’inclusione. Diventa parte della famiglia Sap e condividi momenti indimenticabili insieme a persone speciali. Insieme possiamo fare la differenza", così recita l’invito degli organizzatori Sap, in cerca di altri volontari.

Per avere maggiori informazioni in merito, basta scrivere una mail a sapbassareggiana@gmail.com.