Sostegno a studenti disabili. Ecco 1,2 milioni per i Comuni

La Provincia ha assegnato un milione e 262mila euro per sostenere i Comuni e le Unioni, nell’assistenza agli studenti disabili che frequentano le superiori. Le risorse – provenienti da un fondo nazionale e ripartiti sul territorio sulla base di indicazioni regionali – saranno utilizzate per i servizi di trasporto, autonomia e comunicazione personale degli studenti delle scuole superiori. A queste, si aggiungono altri 252mila euro della Regione sempre assegnati dalla Provincia ai Comuni, e alle loro istituzioni, per facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative.

"Questo milione e mezzo conferma l’impegno delle istituzioni pubbliche nel garantire il diritto allo studio a tutti, nessuno escluso, grazie ad un sistema integrato di interventi sul tema della disabilità", commenta la vicepresidente con delega all’istruzione, Elena Carletti (foto), ricordando come "oltre a questi importanti fondi statali e regionali che contribuiscono alle spese sostenute dai Comuni per garantire una scuola sempre più inclusiva, anche la Provincia abbia sempre continuato a investire risorse e a promuovere progetti di qualità".

Nel dettaglio, ai Comuni e alle loro Unioni la Provincia ha assegnato 1 milione e 262 mila euro alle scuole superiori, statali e paritarie, per favorire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Le risorse hanno cofinanziato azioni di inclusione a favore di 456 studenti disabili per un costo complessivo di 2,4 milioni, sostenuto dagli enti locali.

Infine, ulteriori 252mila euro, in questo caso di risorse regionali, sono inoltre stati assegnati dalla Provincia ai Comuni, e alle loro istituzioni, per sostenere il trasporto scolastico, anche a favore di alunni e studenti disabili dalle scuole dell’infanzia alle superiori per l’acquisto di sussidi, attrezzature e mezzi.