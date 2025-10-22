Sostegno ai più fragili, il piano. Accompagnamento all’abitare. Undici mini case ai senza dimora

Accompagnare all’autonomia abitativa e al reinserimento sociale le persone senza fissa dimora. È l’obiettivo del progetto di ’Housing led’ sperimentato dal Comune di Reggio Emilia per contrastare il fenomeno della grave emarginazione adulta con soluzioni non emergenziali e attuare politiche inclusive.

Nello specifico, in via Dalmazia sono stati presentati 11 nuovi mini appartamenti che, dalla primavera del 2024, accolgono una ventina di persone con una capacità economica, anche minima, che non riescono tuttavia ad accedere al mercato privato degli alloggi. A loro viene chiesto un forfait per le utenze e per l’affitto, commisurato al reddito Isee di ciascuno. I lavori ora si sono conclusi: sabato gli inquilini hanno festeggiato la ristrutturazione della loro nuova casa assieme all’assessora alla Cura delle persone Annalisa Rabitti e all’assessora regionale al Contrasto alle povertà Elena Mazzoni. Presenti anche il dirigente del Servizio Contrasto alle povertà urbane del Comune Antonio Costantini, gli operatori socio-sanitari e i referenti della Coop Papa Giovanni XXIII.

Nel progetto sono stati investiti 500mila euro di fondi Pnrr, grazie ai quali è stato possibile riqualificare l’edificio di proprietà comunale con interventi di efficentamento energetico e manutenzione straordinaria negli appartamenti. Negli alloggi è prevista la presenza di figure educative ’a bassa intensità’, cioè che non risiedono all’interno dello stabile ma assicurano la loro presenza per alcune ore alla settimana, favorendo le relazioni con la comunità.

L’accesso alla struttura avviene tramite valutazione sociosanitaria da parte dell’equipe Grave emarginazione adulta del Comune. Con l’ingresso negli appartamenti, le persone fittiziamente residenti in piazza Prampolini 1 (sede del municipio) acquisiscono quindi un domicilio reale.

La riqualificazione della palazzina di via Dalmazia rappresenta di fatto uno dei primi progetti con Fondi Pnrr ad essere concluso a Reggio Emilia.

"Per chi ha vissuto situazioni di grave emerginazione o senza fissa dimora la gestione di una casa, il rispetto delle regole, la convivenza, la cura di sé e degli spazi sono passi fondamentali nel percorso verso l’autonomia abitativa e relazionale", sottolinea Annalisa Rabitti. "Gli appartamenti di Housing Led rappresentano un ‘luogo ponte’: non solo un tetto, ma un’opportunità per costruire, passo dopo passo, una nuova quotidianità", aggiunge Rabitti. Evidenziando poi che "tre degli appartamenti, realizzati in collaborazione con il Criba, sono completamente accessibili, perché l’inclusione passa anche dall’attenzione ai bisogni di tutti". Elena Mazzoni definisce Housing led "una delle risposte più avanzate ed efficaci alla condizione di grave marginalità adulta", perché, "non si limita a offrire un tetto, ma parte dalla casa per costruire percorsi di autonomia, stabilità e reinserimento sociale". Insomma "è un modello che riconosce la centralità della persona e la dignità dell’abitare come punto di partenza per ricostruire legami e progettualità".

A Reggio l’accoglienza per persone in condizione di grave emarginazione si articola in diversi filoni che vanno dagli interventi di strada, al dormitorio con 20 posti destinati a persone che necessitano di una tutela a bassa soglia per tentare di uscire dalla condizione in cui si trovano. A questi si aggiungono altri 10 posti in alloggi protetti destinati a persone residenti sul territorio di Reggio Emilia, con un’autonomia di livello intermedio e con un progetto di tutela sociosanitaria strutturato. Ci sono poi la Casa Albergo Comunale (con capienza massima di 6 posti per persone di sesso maschile) e "l’appartamento alta autonomia", attivo nel periodo invernale con 5 posti. Infine il piano freddo di Comune ed Ausl, sempre in inverno, può all’occorrenza approntare un servizio di accoglienza notturna con capacità ricettiva di 30 posti.