Sostegno e risorse per Aut-Aut. Assegno dai ricavati benefici

Venerdì sera al ristorante-pizzeria Planet-Aut di Casalgrande, gestita dall’associazione Aut Aut, sono state consegnate le offerte del ricavato benefico dell’evento di moda e spettacolo organizzato con grande impegno a Vezzano, lo scorso luglio, dall’associazione ‘Vezzano Pro re Ets’ con la direzione artistica di Francesco Costi. ‘Vezzano Pro re Ets’, nella persona del presidente Rossano Neroni e dei consiglieri, durante una cena al Planet-Aut ha consegnato il ricavato della manifestazione che si era svolta a Vezzano.

"Una quota dell’incasso – dicono i promotori – è andata all’associazione Aut Aut per l’aiuto ai ragazzi autistici, una quota è stata elargita a Nondasola onlus contro la violenza sulle donne e una quota è stata anche donata al rifugio Rocky per l’aiuto dei cani in difficoltà. Un ringraziamento particolare alla Promusic, partner importantissimo per questo risultato di aiuto a favore delle associazioni". Venerdì sera era presente Roberto Vassallo (presidente Aut Aut). "Ringrazio per il sostegno ricevuto – sottolinea Vassallo –. Abbiamo bisogno di tutti coloro che decidono di aiutarci per le terapie e i progetti dei nostri ragazzi. Questa donazione è molto utile ed esprimo gratitudine al gruppo di Vezzano che ha scelto nuovamente di sostenere le attività. Anche lo scorso anno avevano deciso di devolvere una parte del ricavato dell’evento di moda e spettacolo".

Matteo Barca