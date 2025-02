"Sosteniamo insieme le forze dell’ordine"

Il circolo di Fratelli d’Italia domani sarà presente in piazza XXV Aprile a Viano con un banchetto per raccogliere firme in favore di provvedimenti governativi volti a tutelare e sostenere le forze dell’ordine del Paese. "È un momento delicato per coloro che indossano una divisa di tutori dell’ordine del nostro Paese – dice Federico Predieri, presidente del circolo di Fdi di Viano –. Gli episodi di violenza nei loro confronti si verificano a un ritmo insostenibile. Invitiamo i cittadini ad aderire alla raccolta firme per sostenere le forze dell’ordine".