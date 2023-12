Sosteniamo la raccolta fondi per l’endoscopia del Sant’Anna

Partita con entusiasmo, in concomitanza con le festività natalizie, una nuova raccolta fondi in favore dell’ospedale Sant’Anna. L’iniziativa "AniMA il Sant’Anna" è stata ideata e realizzata in collaborazione da Vogliamo La Luna, Fondazione Don Zanni, Progetto Nautilus e Cieli Sereni, realtà che da tempo sono impegnate ad aiutare il nosocomio montano nell’acquisto di nuovi macchinari da mettere a disposizione dei medici e dei pazienti dell’Appennino. Il destinatario di questa specifica raccolta fondi è il reparto di Endoscopia Digestiva di Castelnovo Monti. Nel dettaglio, l’investimento riguarderà un nuovo endoscopio, dotato di particolari caratteristiche tecniche e a livello di definizione ottica, le cui caratteristiche di flessibilità lo rendono adatto anche ai pazienti più fragili; nuovo impianto per completare il ciclo di disinfezione delle apparecchiature; uno schermo Hd aggiuntivo per ottimizzare la visione dell’indagine, oltre ad un supporto che lo renda maggiormente fruibile da parte degli operatori. Costo complessivo di circa 45mila euro.

Il dottor Massimo Gandolfi (foto), insieme al dottor Romano Sassatelli, è stato coinvolto nella definizione dei dispositivi interessati e si è attivato per negoziarne l’acquisto con i fornitori.

Gandolfi, bolognese, responsabile della Struttura operativa semplice della ‘Area Sud’ (ospedali di Scandiano e Castelnovo Monti), dell’Endoscopia Digestiva della Ausl di Reggio, oltre ad essere responsabile ad interim dell’endoscopia digestiva di Correggio, è in forza all’Ospedale di Castelnovo Monti dal 2008.

Conosce quindi in maniera approfondita la situazione della sanità in montagna e ha accettato di buon grado la proposta arrivata dalle associazioni del territorio: "Siamo piacevolmente venuti a conoscenza di queste iniziativa, che è diventata una grande opportunità per l’ospedale. Ci siamo quindi subito messi a disposizione per collaborare e capire cosa fare, come muoverci per raccogliere i fondi e realizzare tali investimenti. L’Endoscopia Digestiva di Castelnovo, all’interno della rete delle endoscopie aziendali, è tornata ad essere centrale nella scelta del percorso di salute, per un lavoro di qualità sia tecniche che professionali, a dispetto dalla distanza da utenza che non sia del distretto montano. Con la nuova dotazione, che a breve ci auguriamo di ricevere, potremmo dare ulteriore slancio a quanto di buono è stato fatto e offrire un ulteriore miglioramento nell’assistere l’intera comunità montana e reggiana. Riteniamo importante avere strumenti che ci permettano di aumentare la capacità nella diagnosi precoce per anticipare, riconoscere per tempo potenziali malattie o segnali di future problematicità. Prevenire è effettivamente meglio che curare: questo vale sia per aumentare il livello di efficacia e possibilità di guarigione ma anche, di conseguenza, per permettere un risparmio in termini di prestazioni e di spesa sanitaria. L’esperienza, le capacità e conoscenze mediche dei professionisti sono fondamentali e vanno supportate da strumentazione all’altezza".

Per sostenere la raccolta fondi è possibile recarsi durante il periodo natalizio alla casetta di ‘Vogliamo la Luna’ sita in Piazza Gramsci a Castelnovo Monti e acquistare le stelle di cioccolato realizzate per l’occasione oppure gli altri prodotti offerti. È inoltre possibile sostenere il progetto attraverso una donazione tramite bonifico bancario con causale "AniMA il Sant’Anna" al conto corrente intestato a Vogliamo la Luna (Codice Iban: IT 57 F 07072 66280 000000103801).

Settimo Baisi