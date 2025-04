Sosteniamo un movimento sano e intelligente

Per mobilità sostenibile s’intende un sistema di trasporto che risponde in modo efficace alle esigenze di mobilità delle generazioni contemporanee, senza pregiudicare quelle delle future generazioni. Questa promuove l’uso di mezzi non inquinanti, ecologici o a basso impatto ambientale, come veicoli elettrici, mezzi pubblici, monopattini o semplicemente passeggiate a piedi e in bicicletta.

I benefici sono molteplici: riduzione di gas serra e di inquinamento acustico, miglioramento della qualità dell’aria e della vita, diminuzione di costi energetici e di spese sanitarie, accessibilità e inclusività, città più sostenibili. Tra gli eventi promotori ricordiamo che, a partire dal 2000, il 22 settembre viene celebrata la "Giornata mondiale senza auto".

Inoltre dal 16 al 22 settembre di ogni anno si svolge la settimana europea della mobilità, ossia la più importante campagna europea di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, che per il 2025 ha come tema "Mobilità per tutti". La nostra città sostiene la mobilità attiva, mettendo a disposizione dei cittadini biciclette e monopattini elettrici. Reggio è inoltre dotata delle piste ciclabili più lunghe d’Italia e di percorsi pedonali.

Anche il personale e gli studenti della Leonardo da Vinci scelgono il movimento a piedi o in bicicletta nel percorso casa-scuola per i suoi effetti positivi sulla vita quotidiana, a livello ambientale, sociale ed economico.

Classe III F