Sostenibilità dei packaging alimentari

I temi sempre attuali della sicurezza alimentare e della sostenibilità dei packaging degli alimenti saranno al centro di un webinar, in programma domani dalle ore 15 alle 16.30, promosso da Europass, la struttura regionale di raccordo con l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (Efsa), in collaborazione con Unimore. Verranno anche approfonditi gli orientamenti legislativi europei e le esperienze innovative in Emilia-Romagna. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di due docenti Unimore: il prof Andrea Pulvirenti (Sicurezza alimentare e conservazione degli alimenti: il ruolo dell’imballaggio nella riduzione dello spreco di cibo) e il prof Fabio Licciardello (Valutazioni di sostenibilità nell’uso di confezioni compostabili).

Interverranno anche Ioannis Antonopoulos (Commissione Europea), Remigio Marano (Food Contact Materials, EFSA) e Luca Cervellati (CPR System), con la moderazione di Nicola dall’Olio, coordinatore Europass per la regione ER. Si tratta del quarto appuntamento di un ciclo di webinar dedicati alla Strategia europea Farm to Fork, promosso da Europass in collaborazione con gli Atenei della Regione (Università Cattolica – sede di Piacenza, Uniparma, Unimore, Unibo e Unife), che approfondiscono a turno i temi di maggiore rilevanza e interesse per gli operatori del sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna.

Per poter seguire il webinar è necessaria la registrazione dal sito: https:www.regione.emilia-romagna.iteuropass