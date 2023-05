Sostenibilità e imprese Cna scende in campo "Aiutiamo gli artigiani"

Non è più possibile rimandare. Gli ultimi disastri geologici costringono a decisioni immediate e allo stesso tempo l’Agenda 2030 richiama tutti a fare i conti - attraverso gesti concreti e politiche mirate – con una sostenibilità ambientale, sociale e produttiva. Per questo, Cna ha messo in piedi un progetto che si chiama ’Newtopia Laboratorio di sostenibilità e digitalizzazione per imprese artigiane’ per supportare le imprese a orientarsi verso comportamenti sostenibili, in modo da raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 e di conformarsi alle nuove linee guida che imporranno il bilancio di sostenibilità a partire dal 2024. Oltre alla nuova certificazione di parità di genere, senza la quale non sarà più possibile ottenere finanziamenti bancari, sgravi fiscali e avere migliore punteggio rispetto a gare d’appalto.

"Il servizio che offriamo alle nostre imprese nasce da una indagine che abbiamo fatto a partire da un campione di cento aziende, diverse tra loro per settore e volume, riguardo i temi della sostenibilità e della parità di genere – ha spiegato Azio Sezzi, direttore generale di Cna Reggio Emilia –. I risultati hanno messo in risalto la necessità delle aziende ad essere informate correttamente rispetto le normative e le opportunità. E hanno permesso di conoscere lo stato della sostenibilità delle piccole e medie imprese reggiane, mettendo a fuoco criticità e punti di forza da cui individuare opportunità".

L’impegno di Cna sarà quello di offrire una gamma di servizi, tra cui la consulenza alle aziende per l’accesso a bandi e alla finanza agevolata, la formazione. Inoltre, grazie alla rete di Cna Hub 4.0 fornirà un accompagnamento nei percorsi per l’ottenimento di certificazioni ambientali e di sostenibilità. Pmi Energia, una nuova società del sistema, sarà poi un ulteriore servizio offerto da Cna per aiutare le aziende a scegliere soluzioni energetiche sostenibili e ridurre i costi energetici. A tutti i temi della sostenibilità è stata poi dedicata una sezione del portale cnare.it che, già a partire dai prossimi giorni, proporrà informazioni, notizie e videointerviste ad aziende che hanno fatto già proprie buone prassi di sostenibilità. Il sito inoltre avrà una sezione dedicata alla scuole, per promuovere comportamenti sostenibili e per indicare nuove strade professionali, quelle del futuro, legate proprio al rispetto dell’ambiente e delle pari opportunità. Alla presentazione del progetto, oltre al direttore Azio Sezzi, erano presenti Silvio Bordoni (presidente Cna Produzione, Beatrice Sgarbi (presidente Cna Impresa Donna),Giuseppe Conti (presidente Cna Industria), Ughetta Fabris (referente progetto Cna Sostenibilità e Cna Hub 4.0).

