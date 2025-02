Sostenibilità green, greci e spagnoli in visita a Correggio

Dopo la visita della delegazione reggiana in Spagna lo scorso novembre, ora tocca a Correggio ospitare i rappresentanti del progetto ambientale a cui aderiscono la cittadina della Pianura reggiana e i Comuni di Lorqui (Spagna) e Drama (Grecia), questi ultimi guidati dai sindaci Joaquin Hernadez e Georgius Papadopulos. Sono stati accolti ieri in municipio dal sindaco Fabio Testi e dall’assessore Giovanni Viglione. L’obiettivo è lo scambio di informazioni su progetti legati a sostenibilità ambientale, gestione dei cambiamenti climatici e, in sintesi, tutto ciò che riguarda la gestione dell’aspetto ambientale di un territorio limitato: gestione del verde e delle acque, boschi urbani…

Dopo il primo incontro avvenuto in Spagna, ieri i rappresentanti dei due Comuni hanno fatto visita a Correggio, mentre a marzo il "tour" si conclude con la trasferta in Grecia, con la partecipazione della delegazione correggese. Oltre allo scambio di esperienze e di informazioni, i lavori di questi focus-group permettono di iniziare anche a creare una rete, una partnership con altri Comuni in Europa sui temi prettamente ambientali.