"Sosterremo ogni iniziativa per valorizzarla"

"Ogni iniziativa che ne metta al centro la valorizzazione avrà il pieno supporto della nostra amministrazione". L’assessora al centro storico Stefania Bondavalli apre ad un interesse – anche in maniera indiretta – sulle sorti dello storico edificio.

"Confermo – ammette – che è stato avviato un confronto con i titolari del fabbricato che ospitava la Banca d’Italia. Come amministrazione comunale riteniamo infatti che si tratti di un immobile significativo, sia per la sua collocazione in pieno centro storico sia per il suo valore storico e artistico. Ribadiamo dunque, come abbiamo già fatto coi proprietari del palazzo, che ogni iniziativa che ne metta al centro la valorizzazione avrà il pieno supporto della nostra amministrazione".

Ciò non significa che il Comune stia per concretizzare qualcosa nell’immobile (acquisirlo sarebbe impensabile) però l’interlocuzione è aperta e qualcosa può muoversi a livello di opportunità. Le possibili funzioni sono al vaglio della giunta. E anche qualora non dovesse sfociare in un coinvolgimento diretto, è importante che l’Amministrazione tenga monitorata la situazione anche per salvaguardare la qualità di un possibile ed eventuale investimento privato nella location, dato che si inserisce nel cuore del centro storico. Anche da qui potrebbe partire un rilancio importante per una piazza che ne ha bisogno.

dan. p.