Sostituiti gli infissi alle scuole medie: "Garantita la riapertura in sicurezza"

A Montecchio sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione alla scuola media Zannoni. Completati infatti i lavori all’interno dell’edificio con la sostituzione degli infissi ammalorati. Ad annunciarlo è il Comune: "Il personale dell’azienda, insieme ai nostri tecnici, in costante contatto con i responsabili della scuola, hanno lavorato in queste giornate di festa e chiusura della scuola per garantire una ripartenza regolare in totale sicurezza di tutti gli ambienti rimuovendo e sostituendo gli infissi ammalorati. Le finestre, dei locali utilizzati per la scuola, sono tutti stati sostituiti e sono state regolarmente inviate le certificazioni".

Dal municipio precisano che mancano solamente "i profili di contorno che hanno una funzione estetica e che saranno installati, come da accordi, appena possibile per non interferire sull’attività scolastica". Sono stati ringraziati "tutti coloro, a partire dall’azienda, che hanno lavorato durante queste giornate festive per garantire il ripristino di tutti i serramenti".

Non erano mancate le polemiche dopo che erano emerse infiltrazioni d’acqua nell’edificio e i problemi alle finestre: alcune bloccate, altre con i telai staccati dal muro. Recentemente il gruppo di minoranza Viviamo Montecchio ha chiesto all’amministrazione di riferire gli esiti del sopralluogo di Ausl e Nas nella scuola.

Sono terminati pure i lavori per la posa della tendostruttura posizionata all’interno del cortile della scuola De Amicis che consentirà di svolgere l’attività motoria per le elementari e medie. "Questa mattina – dicono dal municipio – alla presenza dei responsabili del Comune e della scuola ci sarà il collaudo definitivo per mettere la struttura a disposizione della scuola".

