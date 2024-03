Sostituzione di 260 lampioni

È in corso la sostituzione di diversi punti luce presenti a Calerno e Sant’Ilario nei percorsi pedonali e nei parchi. I lavori, che prevedono il rinnovo di oltre 260 punti luce, si sono spostati ora a Calerno sui parchi di via Grandi e via Anna Frank, e a Sant’Ilario sui parchi Amicizia tra i popoli, Che Guevara, Bettolino e via Togliatti. Gli altri seguiranno nelle fasi successive dell’intervento. "I risultati dell’intervento sono già visibili lungo il pedonale di via Roma, dove l’illuminazione è stata installata completamente con grandi risultati di confort, sicurezza e risparmio energetico", fanno sapere dal Comune.