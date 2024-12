Sotto i tabelloni l’aspiratutto Faye. Cheatham ha feeling con la retina

Jaylen BARFORD (28 minuti, 3/9 da 2, 0/2 da 3, 2 rimbalzi, 2 perse, 1 recupero, 2 assist, 6 punti).

Il tabellino non è appariscente, ma la sua prova è positiva: si sacrifica in posizione di play per non spompare Winston che ora è il faro offensivo. Voto: 6.

Cassius WINSTON (29 minuti, 4/11 da 2, 2/3 da 3, 8/8 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, 3 recuperi, 2 assist, 22 punti).

Cassius, che partita! Sporca le percentuali da 2, ma quando conta la mette dentro ed è la firma principale nel break che regala la vittoria alla Unahotels. Voto: 7,5.

Mouhamed FAYE (18 minuti, 4/7 da 2, 1/2 ai liberi, 11 rimbalzi, 3 perse, 1 recupero, 1 assist, 9 punti).

Tolto dal parquet dopo poco più di due minuti dalla palla a due, nella ripresa diventa un aspirapolvere, spazzando via tutto. Voto: 7.

Stephane GOMBAULD (19 minuti, 2/5 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 6 punti).

Pur con alcuni limiti, porta a casa la pagnotta piazzando zampate qua e là. Voto: 6,5.

Lorenzo UGLIETTI (18 minuti, 2/2 da 2, 1/1 da 3, 1 rimbalzo, 3 assist, 7 punti).

È il giocatore che ogni coach vorrebbe nella sua squadra. Oltre alla solita garra difensiva, fa girare la squadra come un orologio svizzero, segnando canestri di un peso specifico notevole.

Chiude con il miglior plus/minus biancorosso (+12): bravissimo. Voto: 7.

Michele VITALI (25 minuti, 1/1 da 2, 1/4 da 3, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperi, 1 assist, 5 punti).

Pur con pochi acuti offensivi, si sbatte come al solito: Priftis non ne può far a meno. Voto: 6.

Kenneth FARIED (20 minuti, 3/7 da 2, 0/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 6 punti).

Primo tempo da ’Manimal’, cala nella ripresa. Diamogli tempo per entrare nei meccanismi biancorossi, questo ragazzone ci farà divertire. Voto: 7.

Sasha GRANT (16 minuti, 0/2 da 2, 1/2 da 3, 1 rimbalzi, 2 perse, 3 punti).

Score scialbo, ma pur con qualche sbavatura ci mette il fisico. Voto: 6.

Matteo CHILLO (5 minuti, 0/1 da 3).

Il tempo di una comparsata a cavallo di primo e secondo quarto. Voto: n.g..

Kwan CHEATHAM (22 minuti, 2/4 da 2, 2/3 da 3, 5/5 ai liberi, 2 rimbalzi, 15 punti).

Fossimo nella sua compagna, saremmo gelosi. Di chi? Della retina, con cui ha un feeling pazzesco.

Chiude con un Immaginifico OER (efficienza offensiva) di 16. Voto: 7,5.

Cesare Corbelli