Sotto il ponte dell’Enza: "Ora serve un accordo"

La situazione sotto il ponte dell’Enza a Sorbolo, tra Brescello e la provincia parmense, non lascia indifferente il Comitato cittadino alluvionati di Lentigione, formatosi all’indomani dell’alluvione in paese, avvenuta nel dicembre del 2017, con il forte sospetto di carenze tecniche alla base dell’esondazione e del mancato allarme preventivo. "La pulizia, sotto e sopra il ponte, così come la manutenzione dello stesso, è di competenza di chi ne fa uso, in questo caso le Province di Reggio e di Parma, oltre di Fer, essendo quel passaggio stradale e ferroviario", dice il presidente del Comitato, Edmondo Spaggiari. Che aggiunge: "Altra cosa è la competenza della pulizia a monte e a valle del ponte, che è di AiPo. Troviamo assurdo che per ottenere qualcosa di scontato e automatico, come la manutenzione, si debba sempre ricorrere a campagne mediatiche e lettere alle Prefettura. Noi, come Comitato, abbiamo sempre ribadito la necessità di pulizia del ponte e dell’alveo da Casaltone a Coenzo. E troviamo assurdo che un ente come AiPo, nella maggior parte dei casi, non possa intervenire, se non in modo straordinario, dovendo "elemosinare" soldi per qualsiasi intervento. In questo caso, anche per anticipare il periodo di intervento, servirebbe un buon accordo strutturato tra Fer, le Province e AiPo". Anche perché un intervento di pulizia sarebbe favorito ora, con il livello del torrente ancora molto basso. "Ben venga la pulizia del ponte – conclude Spaggiari – ma non dimentichiamo la manutenzione a valle. I progetti ci sono: bisogna metterli in atto".

Antonio Lecci