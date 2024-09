Sotto il ponte o dal balcone. La kermesse musicale è di strada

Sei mesi di progetti per Sottoponte, il percorso di co-progettazione per trasformare lo spazio pubblico sotto il cavalcavia di via Turri da spazio insicuro a luogo di socialità e cultura. Oggi alle 19, negli spazi di fronte a Binario49, è in programma la Festa Sottoponte: una serata a base di musica, circo e socialità. Sarà l’occasione per raccontare cos’è successo in questi mesi e cosa si sta immaginando per il futuro. Si parte alle 19 con "Suoni dai balconi", concerto sospeso della Banda di Quartiere sul terrazzo di Binario49. Nato nel 2008 proprio in zona stazione come laboratorio musicale aperto, il progetto Banda di Quartiere si consolida nell’idea più semplice e sociale di fare musica senza vincoli né barriere, facendo convivere la tradizione bandistica italiana con sonorità e strumenti che spaziano verso altri mondi e culture.

Il repertorio tocca varie geografie e tradizioni musicali: dalla tradizione popolare emiliana, ai colori dei Balcani. "Alla base di questo progetto musicale – spiega il direttore Emanuele Reverberi – che cura anche gli arrangiamenti della Banda c’è un messaggio di resistenza al separatismo, alla divisione, alla paura del contatto fra gli uomini che si respira sempre di più in questi anni, dove l’"altro" non incuriosisce ma spaventa".

Dalle 20 Dj set e videoproiezioni a cura di Tommaso Monza e angolo ristoro a cura di Binario49. Alle 21 va in scena il Freddy Show, spettacolo di arti circensi per tutte le età di Andrea Castiglia (Circo Puntino) in collaborazione con Dinamico Festival. "Fuocoleria e disequilibrismi" su un originale pentaciclo zebrato: un omaggio alla straordinaria personalità di Freddie Mercury e all’indimenticabile musica dei Queen.

Andrea Castiglia, giocoliere compulsivo, manipola e fa suonare tutto ciò che gli capiti tra le mani. Fondatore della compagnia Circo Puntino, è diplomato alla scuola di Circo Flic di Torino. La festa di Sottoponte si inserisce nel programma del Piccolo Festival delle Culture in zona stazione. Ingresso libero.

s.bon.