Sotto il tabellone c’è un gigante di nome Momo

Jaylen BARFORD (25 minuti, 4/8 da 2, 1/4 da 3, 1/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 2 assist, 11 punti) Resta ai margini della contesa per i primi 20’. Ma nel terzo quarto decide che la squadra ha bisogno di una roboante scossa di energia: fatta di aggressività, palle recuperate, intensità. Con Faye è il protagonista del momento chiave della sfida. Voto 7

Filippo GALLO (14 minuti, 0/3 da 2, 0/3 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 0 punti) Dispiace bocciarlo, ma lo facciamo in modo costruttivo. Con il forfait di Winston e i falli di Uglietti trova buon minutaggio, ma non lo sfrutta. Da regista non si disimpegna male, ma è tremebondo sia in attacco che in difesa. Deve imparare a sfruttare queste occasioni. Voto 5.5.

Mouhamed FAYE (22 minuti, 9/11 da 2, 2/2 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 stoppate, 3 perse, 20 punti) Giganteggia, letteralmente. Vero è che i pari ruolo avversari non sono fulmini di guerra. Ma lui è bravissimo a sfruttare l’occasione. Costante per tutta la gara dà anche la spallata, con sei punti di fila, alla contesa a inizio terzo quarto. Il resto è, come si diceva, puro dominio. Voto 7.5

Stephane GOMBAULD (14 minuti, 3/5 da 2, 1/4 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 recuperata, 7 punti) Ritrova campo in serie A proprio nel match dove la sua freschezza atletica può incidere. Concreto. Voto 6.5

Jamar SMITH (23 minuti, 1/3 da 2, 3/5 da 3, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist, 12 punti) Quando la gara diventa semplice ha l’opportunità di riprendere confidenza col tiro e ritrovare ritmo gara senza pressioni. Voto 6

Lorenzo UGLIETTI (16 minuti, 2/2 da 2, 0/1 da 3, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 5 assist, 4 punti) Sostituisce l’infortunato Winston e lo imita con due falli immediati. Ma poi sale di tono minuto dopo minuto ed è tra i protagonisti nel momento in cui la partita prende la via di Reggio. Con la consueta "garra". Voto 7

Elhadji FAINKE (1 minuto, 2 rimbalzi, 0 punti) N.G.

Michele VITALI (17 minuti, 0/1 da 2, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 recuperata, 0 punti) Finchè Reggio sonnecchia il suo impegno difensivo. Esce nel finale per un fastidio all’inguine. Voto 6

Kenneth FARIED (17 minuti, 4/7 da 2, 4/5 ai liberi, 12 rimbalzi, 12 punti) "Manimal" gioca deciso. Per vincere i duelli sotto canestro è sufficiente. Di suo ci mette poi il restare connesso tutta la partita. Voto 7

Sasha GRANT (14 minuti, 0/1 da 2, 1/3 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 5 punti) Penelope in salsa biancorossa, costruisce qualcosa di buono, poi lo disfa con scelte poco lucide. Eppure le potenzialità le ha. Deve mostrarle di più Voto 5.5

Matteo CHILLO (11 minuti, 0/2 da 2, 1 persa, 0 punti) Si dà da fare, ma non incide. Voto 5.5

Kwan CHEATHAM (26 minuti, 2/6 da 2, 1/4 da 3, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 3 assist 7 punti) Serata da minimo sindacale, può bastare. Voto 6

Gabriele Gallo