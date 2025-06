Sotto il voltone di palazzo ducale un murale per la Costituzione

Da ieri mattina sotto il voltone di palazzo ducale, tra via Gonzaga e via Martiri di Belfiore in centro a Guastalla, c’è un nuovo murale realizzato dai ragazzi delle scuole locali. Si tratta del Mosaico della Costituzione, inaugurato con le autorità locali e gli studenti in occasione della festa della Repubblica, grazie a un’idea dell’Anpi locale. Il mosaico è un’opera realizzata nell’anno scolastico 2023-2024 dalle quinte classi delle scuole elementari, collocato a fianco della Pianta dei Diritti e dei Doveri allestita alcuni anni fa per esprimere il senso della cittadinanza responsabile. Il lavoro svolto in quest’occasione dagli insegnanti e dai ragazzi si è focalizzato su alcuni principi basilari della Carta Costituzionale, contenuti nei suoi primi articoli: il diritto al lavoro, all’istruzione, all’uguaglianza, alla libera informazione, al rispetto dell’ambiente. Concetti che sono stati espressi attraverso testi e disegni che animano questa grande opera. All’inaugurazione hanno partecipato pure i ragazzi autori del grande mosaico, attraverso il loro impegno creativo ed entusiasta che consegna "un’opera destinata a rimanere e a far riflettere tutti i guastallesi sui valori che devono essere alla base della nostra vita civile e democratica". Grazie al loro lavoro, il voltone di palazzo Gonzaga, in centro storico, è diventato uno spazio in cui si sta sedimentando un messaggio fondato sui diritti e sui doveri, sui valori e sulle aspirazioni che scaturiscono dalla Costituzione italiana.

a.le.