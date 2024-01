Sotto la Torre la Reggiana fatica. L’ultima gioia arrivò con Cadregari

Quello in programma sabato all’Arena Garibaldi sarà il match numero 62 che vedrà di fronte Reggiana e Pisa.

Se i granata sono in vantaggio nel computo totale, con 23 vittorie, 18 pareggi e 20 sconfitte, lo stesso non si può dire analizzando il ruolino in trasferta.

Nei match disputati sul campo dei nerazzurri, infatti, la Regia è caduta ben 17 volte, a fronte di 7 pareggi e 6 sconfitte.

Riducendo l’analisi ai soli precedenti in Serie B, dove i toscani sono avanti 12 successi a 11 (con 10 pareggi), dopo aver perso tre delle precedenti quattro sfide, il Pisa è rimasto a secco di punti in solo due degli ultimi 16 match contro gli emiliani.

Le ultime vittorie. Per trovare una vittoria della Reggiana occorre andare indietro alla stagione 2011/12, in Prima divisione, quando il match dello stadio Giglio viene deciso da una rete di Danilo Zini al minuto 89.

La replica toscana arriva nel return match, quando in panchina c’è già da qualche settimana Zauli, sostituto di Mangone: Matteini risponde a Favasuli ma, quando tutto sembra avviato verso un pareggio, è Perez a firmare la beffa al 94’ per il 2-1 finale.

Per vedere i granata festeggiare in trasferta occorre invece fare un salto al campionato di Serie C1 2002/03, con un 4-2 in pieno stile Cadregari, un allenatore mai banale: il Pisa è avanti 2-0 all’intervallo con reti di Frati ed Ambrosi, gli ospiti accorciano con un rigore di Minetti per poi andare a segno tre volte dal 78’ in avanti, trascinati dalla doppietta di un Makinwa messo in campo solo 1’ prima e con ciliegina finale di "Mino" Bizzarri dagli 11 metri.

Al Giglio, invece, finisce 1-1, con provvisorio vantaggio interno di Bonomi e replica di Anaclerio.

Gli ultimi match. Dalla vittoria del 2011 la Reggiana non ha più vinto, collezionando quattro pareggi e due kappao: nel 2014/15 non si va oltre due segni "ics", con lo 0-0 dell’Arena Garibaldi bissato da un 1-1 casalingo che vede Petkovic rispondere nel finale a Misuraca.

Nel match d’esordio della Serie B 2020/21, in un Città del Tricolore deserto a causa della pandemia da Covid, non mancano certo le emozioni.

Mazzocchi porta avanti i padroni di casa, Caracciolo e il futuro granata Vido ribaltano il punteggio, prima del definitivo 2-2 del difensore Martinelli.

Al ritorno, invece, il Pisa si impone di misura con gol nel finale di primo tempo di Marconi, servito da una sponda di Palombi.

Un altro pareggio, sempre ad occhiali, nella sfida d’andata dello scorso 26 settembre, con proteste granata per un rigore assegnato e poi tolto dal Var ad una ventina di minuti dal termine.

Damiano Reverberi