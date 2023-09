"Sotto le Lucy" della solidarietà. Donati oltre 3mila euro al Grade

Importante donazione anche quest’anno al Grade, da parte del Bar SottoSpirito di Carpineti, nel ricordo di una cara amica, grazie alla straordinaria partecipazione all’evento "Sotto le Lucy". Come l’anno scorso le ragazze del bar hanno scelto una bella serata conviviale, con musica e buon cibo, arrivando a raccogliere ben 3.160 euro da devolvere alla Fondazione reggiana per sostenere i progetti e le attività rivolte ai pazienti onco-ematologici. "Una serata pienamente riuscita, dal significato forte – hanno detto le organizzatrici - perchè festeggiare insieme è l’unico modo che conosciamo per dimostrare di amare".

s.b.