’Sotto le Lucy’, la donazione al Grade

Grande successo per la terza edizione di ’Sotto le Lucy’ che si è tenuta sabato 10 agosto al bar SottoSpirito di Carpineti. Una serata solidale in ricordo di Lucilla Brandi per sostenere la Fondazione Grade, realtà benefica che si occupa di raccolte fondi in favore delle attività del Core, il centro-oncoematologico dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. A organizzare l’evento sono state le titolari del locale Stefania Maioli e Alessandra Ovi, che hanno avviato il percorso nel 2022 come momento di ricordo e omaggio a Lucilla, "Lucy", la mamma di Stefania scomparsa nel luglio del 2021. Per cena, le numerose persone presenti hanno potuto gustare la carne della macelleria Ugoletti di Valestra mentre alle 21 è andato in scena il concerto della banda di Felina, che nel 2024 ha compiuto centocinquant’anni dalla sua fondazione, per poi lasciare spazio alla musica del dj Denis Bonini e ai drink. L’incasso della serata, devoluto al Grade, è stato di 4330,54 euro; ancora una volta questo evento ha saputo coniugare momenti di divertimento a un obiettivo di solidarietà, confermando la forza del messaggio, motto della serata, "festeggiare è l’unico modo che conosciamo per dimostrare di amare".

Cesare Corbelli