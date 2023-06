Sotto l’obelisco acqua stagnante e rifiuti "Al via i lavori di pulizia delle fontane"

Da giorni l’obelisco della restaurata Piazza Gioberti si specchia in acque stagnanti. Piastrelle ricoperte dalle alghe, rifiuti galleggianti e grossi banchi di insetti scatenano le lamentele dei residenti: "Il fondale così annerito non è bello da vedere ma è il grande aumento delle zanzare il vero problema".

L’acqua della fontana, dotata di ricircolo automatico, sembrerebbe la stessa da 45 giorni.

"La maggior parte delle persone non si accorge della situazione – racconta una negoziante preoccupata – e poi ci sono gli incivili che peggiorano le cose gettando cartacce e bottiglie di vetro nell’acqua".

Abbiamo contattato il Comune per chiedere chiarimenti: "La macchina sta ripartendo – spiegano – 20 giorni fa sono stati riassegnati gli appalti per la pulizia delle fontane pubbliche".

"Rispetto alle altre fontane della città, quella di Piazza Gioberti è in piano ed è normale che si crei un leggero ristagno".

Ieri in vista dei festeggiamenti per il 2 Giugno, si sono concluse le pulizie della fontana di fronte al Teatro Valli. Proseguiranno nelle altre piazze durante la settimana.

Non è solo l’acqua sporca delle fontane a degradare queste rinnovate piazze. Da Piazza Gioberti percorrendo Corso Garibaldi si arriva in Piazza Roversi, dove un cordolo è stato nuovamente danneggiato dal passaggio dei mezzi. "E’ già successo una decina di volte – racconta il proprietario del Mascotte Cafè – è colpa di mezzi pesanti, furgoncini e autobus che non ci passano".

Questa volta il danno è stato provocato da un camion con rimorchio. Con una manovra per svoltare ha sbeccato l’angolo della zona pedonale.

"Viene sempre ricostruito – continua – abbiamo provato a chiedere di metterci una fioriera come strumento di segnalazione ma ancora niente".

Chi ha assistito alla scena dice: "Bisogna trovare una soluzione per evitare che succeda ancora; oltre che estetico il danno è soprattutto economico".

Veronica Frasca