Sotto sequestro l’auto che ha ucciso Mazzilli Non ancora fissati i funerali del commerciante

È stata sequestrata dalla polstrada reggiana – su disposizione del sostituto procuratore Valentina Salvi – la Honda Jazz Crosstar che ha sbalzato a terra fatalmente Giancarlo Mazzilli (foto), l’83enne ex storico commerciante del centro morto in un tragico assurdo incidente mercoledì pomeriggio in viale Isonzo. Alla guida dell’auto c’era la moglie Rosanna, 65 anni, ora indagata a piede libero – come atto dovuto – per omicidio stradale. Il veicolo era acceso, ma temporaneamente in sosta davanti all’autoscuola Baraldi in piazza Duca d’Aosta, dove Mazzilli era andato a ritirare la patente rinnovata; l’uomo stava salendo, ma la donna è accidentalmente ripartita prima che lui si fosse completamente seduto e che avesse chiuso la portiera. L’uomo è stato sbalzato all’indietro e trascinato per diversi metri, poi la caduta sbattendo la testa sul marciapiede. Soccorso e rianimato, è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate dove è morto poco dopo. La moglie, sotto choc, ha spiegato agli inquirenti che avrebbe perso il controllo della vettura diventata come una scheggia impazzita, ruotando su stessa e partendo in retromarcia. Sull’auto saranno compiuti tutti gli accertamenti tecnici del caso per capire se ci siano stati malfunzionamenti meccanici. Intanto, la salma di Mazzilli è ancora a disposizione della magistratura. Oggi potrebbe essere sbloccata col nullaosta per i funerali.