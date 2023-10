Sottopasso già imbrattato. Venerdì il taglio del nastro

Aperto poco più di un mese fa, viene inaugurato venerdì 20 ottobre alle 10 il nuovo sottopasso ciclopedonale che collega il piazzale della stazione ferroviaria di Guastalla alla pista che porta alla zona sportiva e scolastica di Pieve, sostituendo lo storico "bruco", ovvero il ponte in metallo che è stato smantellato la scorsa primavera, non senza forti polemiche. Al taglio del nastro è atteso pure l’assessore regionale Andrea Corsini. Il nuovo collegamento permette a pedoni e ciclisti di spostarsi dal centro abitato agli istituti scolastici e al polo sportivo, che si trovano dall’altra parte della linea ferroviaria.

Nei giorni scorsi sono state installate delle telecamere di sorveglianza. Questo dovrebbe garantire una piena sicurezza, pure se nell’ultimo mese sono state diverse le segnalazioni di bivacchi di giovani e di comportamenti poco educati degli stessi nei confronti dei passanti.

Inoltre, sono già comparsi i primi imbrattamenti con vernice spray, corredati da parole e disegni volgari, in particolare all’altezza delle scale che portano ai binari della stazione. Diverse le proposte di alcuni cittadini: non solo una concreta funzionalità della videosorveglianza con la possibilità di eventuali interventi delle forze dell’ordine in tempo reale, oltre a un progetto di street art che possa abbellire le pareti del sottopasso, senza lasciarlo alla mercè degli imbrattatori.

Come invece è accaduto finora per alcune parti della struttura, nell’ambito di un ambizioso progetto che prevede un costo in denaro pubblico di oltre due milioni di euro.

Antonio Lecci