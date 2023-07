Sottopasso, l’apertura è annunciata per settembre

Tra gli interventi in corso sulle linee ferroviarie dell’Emilia-Romagna, figura anche quello alla stazione di Guastalla, con la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale destinato da metà settembre a sostituire il ponte in ferro, già smantellato nelle scorse settimane, fra parecchie polemiche. L’assessore regionale Andrea Corsini parla in generale di opere per un costo in denaro pubblico di trenta milioni di euro, segnalati come "un investimento per il potenziamento e la qualificazione delle stazioni e delle linee", che da tempo necessitano di riqualificazione.

A Guastalla l’intervento ha un costo di oltre nove milioni di euro, di cui oltre sette milioni da Fondi di sviluppo e coesione. Ora è in corso la costruzione del sottopasso per l’accesso ai marciapiedi della stazione ma anche come collegamento con la zona di Pieve.

A settembre è prevista l’apertura, si spera in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico. Il passaggio, a differenza del vecchio ponte ora smantellato, non sarà però a disposizione 24 ore su 24: sarà indisponibile di notte, quando è chiusa la stazione. E non appare chiaro se sarà utilizzabile nei giorni festivi, quando i treni sono sostituiti da autobus sulle linee per Reggio, Parma e Suzzara.