Sottoposto al divieto di dimora viola la misura più volte: arrestato

Negli ultimi tre anni è stato arrestato più volte dai carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio Emilia per detenzione ai fini di spaccio. L’ultimo episodio risale al 21 dicembre quando i militari hanno fermato l’uomo, un 31enne senza fissa dimora, a bordo della propria auto, lungo via Tassoni per un controllo: lo hanno trovato con circa un chilo di eroina suddivisa in due involucri e cinque dosi confezionate con il cellophane del peso complessivo di 7 grammi di cocaina. Per questi fatti, il 31enne nordafricano all’esito dell’udienza di convalida era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Reggio Emilia. Il 31enne, l’8 aprile e il 22 aprile scorso, avrebbe violato la misura imposta, i carabinieri della sezione radiomobile hanno riscontrato la presenza dell’uomo in città, illecita condotta segnalata alla Procura reggiana, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci: richiesta e ottenuta dal tribunale di Reggio Emilia l’ordinanza di aggravamento dell’attuale misura del divieto di dimora con la misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, giunto ai carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio, è stato quindi eseguito l’altra mattina, con i militari che hanno rintracciato l’uomo in via Franzoni, nel centro storico cittadino, e lo hanno arrestato e portato in carcere. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.