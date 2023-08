Sottoscrizione a Guastalla: i numeri vincenti

Concluso il programma di "Paese in festa" a San Rocco di Guastalla. A Ferragosto estratti anche i numeri vincenti della sottoscrizione a favore della locale scuola materna parrocchiale. Numerosi i biglietti distribuiti durante la manifestazione, per ben tre fine settimana, fino all’altra sera, grazie a un gruppo di instancabili volontari impegnati in un apposito stand.

I biglietti vincenti sono: 4824 (cucina La Germania), 4221 (impastatrice Smeg), 70 (forno microonde, un chilo di formaggio e premi vari), 3434, 640, 4363, 863, 265, 622, 2635, 676, 4448, 2206, 4276, 3749, 3261, 1592, 1885, 1892, 2925, 4663, 1994, 3366, 2461, 196, 4427, 2653, 1485. I premi non sono sostituibili e devono essere ritirati entro 30 giorni dalla data di estrazione, alla scuola materna parrocchiale di San Rocco.