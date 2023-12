Sottrae il telefono a una ragazza minacciandola con una pistola

Era interessato a ottenere un cellulare Iphone 13 pro che aveva visto in vendita su un importante sito internet di compravendita. Ha contattato la giovane venditrice, di 24 anni, chiedendo di potere visionare direttamente l’apparecchio. L’incontro è avvenuto a Reggiolo, dove però la possibile compravendita si è trasformata in una rapina, che il giovane "compratore", di 22 anni e residente nella Bassa Reggiana, ha messo a segno per potersi impossessare del telefonino. È accaduto a metà settembre. E ora le indagini dei carabinieri della caserma reggiolese hanno permesso di risalire al presunto autore della rapina impropria, che è stato denunciato alla magistratura. Dopo aver visionato l’apparecchio telefonico, il giovane ha impugnato una pistola (non è chiaro se fosse giocattolo o se un’arma vera e propria) per minacciare la proprietaria, la quale ovviamente non ha reagito per evitare possibili gravi conseguenze. A quel punto il giovane è fuggito velocemente con il telefonino tra le mani. La vittima ha subito richiesto l’intervento dei carabinieri, telefonando al 112. I militari del maresciallo Gianluigi Caria hanno raccolto una dettagliata descrizione del rapinatore e della sua autovettura. Nei giorni successivi sono state acquisite tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza situate nei varchi in ingresso e uscita da Reggiolo, oltre che nella zona dove era stato commesso il reato. Si è riusciti a risalire al presunto autore della rapina, oltretutto riconosciuto nel corso di una seduta fotografica. Quanto basta per inoltrare la denuncia a carico del 22enne per rapina impropria. Da verificare, con nuovi accertamenti, se lo stesso ragazzo possa aver commesso altri simili reati con questo sistema.

Antonio Lecci