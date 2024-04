"Sottraevano pezzi alla Baiauto". Due ex lavoratori condannati

Erano accusati di aver arrecato un danno di un milione e 200mila euro alla società per la quale lavoravano, la concessionaria Audi ‘Baiauto’, sottraendole pneumatici e pezzi di ricambio. I due ex dipendenti, un 57enne che era responsabile della divisione Audi e un 40enne ex gestore del magazzino, entrambi residenti a Reggio, sono finiti a processo per truffa aggravata in concorso. Dalla società si erano accorti che uscivano tanti pezzi dal magazzino, ma il fatturato risultava essere basso: il commercialista notò che i dati del bilancio erano sballati e così furono avviate indagini interne su 2.500 ordini di materiale. Il giudice Silvia Semprini ha riqualificato l’accusa in appropriazione indebita, reato per il quale i due ex lavoratori sono stati condannati a 2 mesi e 200 euro di multa con pena sospesa, al pagamento di una provvisionale di 25mila euro e al risarcimento dei danni in sede civile. Nella precedente udienza il pm aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che mancassero le prove. L’avvocato Giovanni Tarquini, per la Baiauto costituita parte civile, aveva ribattuto che vi erano state inefficienze da parte della Procura. Secondo la difesa, affidata all’avvocato Vainer Burani, tutti i dipendenti potevano usufruire della possibilità di acquistare auto e singoli pezzi col 20% di sconto: a suo dire, i due imputati avevano preso i ricambi ma li pagavano man mano, dentro una partita aperta a debito. "La provvisionale appare poco più che simbolica rispetto al danno, la cui quantificazione è frutto di una ricostruzione interna di Baiauto che per il giudice evidentemente era complessa o comunque non sufficiente per considerarla provata, tanto che ha rinviato al giudice civile dove probabilmente andrà fatta una consulenza contabile", commenta l’avvocato Tarquini che rimarca comunque come il verdetto di primo grado abbia riconosciuto responsabili i due ex dipendenti.

Alessandra Codeluppi