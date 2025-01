Sottratta una statuina dal presepe. Marola, indignazione tra i volontari

Gli incivili non si fermano nemmeno nelle festività. Si è purtroppo dovuto registrare un episodio alquanto increscioso nel castagneto matildico di Marola. Nei giorni successivi al Natale, durante una passeggiata in mezzo gli alberi secolari del monte Borello, un passante si è accorto della mancanza della statuina di San Giuseppe nel presepe posto all’interno del fusto di un castagno, segnalando, con tanto di foto, il fatto sul gruppo Facebook di Marola.

Molta l’amarezza testimoniata nei commenti al post: da chi si augura che il papà terreno di Gesù Bambino sia "andato solo a fare un giro al bar: non voglio pensare che l’abbiano rubato" a chi invece sottolinea che è già la seconda volta che il presepe raffigurante la natività viene vandalizzato. Una mancanza di rispetto, soprattutto ai tanti volontari della Pro Loco che si adoperano per abbellire e vivacizzare il paese del nostro Appennino, che per fortuna ha già trovato rimedio.

Infatti, c’è già chi si è proposto di posizionare un’altra statuina di San Giuseppe per avere un presepe con tutti i personaggi al loro posto per la gioia di tanti bambini che in queste giornate stupende, di pieno sole, faranno due passi immersi nella tranquillità senza tempo del grande bosco marolese.

Cesare Corbelli