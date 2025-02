Sovraffollamento delle carceri, penalisti due giorni in sciopero

Due giorni di sciopero dalle udienze e da ogni attività giudiziaria per protestare contro i problemi che affliggono le strutture penitenziarie italiane: nel carcere della Pulce di Reggio, scrivono gli avvocati penalisti, "il sovraffollamento tocca quota 127%". L’astensione, prevista per oggi e domani, è stata proclamata dalla Camera penale ‘Giulio Bigi’ di Reggio, in linea con quanto deciso dal coordinamento regionale, che ha invitato le rappreentanze locali a indire lo stop nel periodo 19-26 febbraio. Nella delibera della Camera penale, presieduta dall’avvocato Luigi Scarcella, si ricordano i recenti fatti di Modena: nel carcere Sant’Anna sono avvenuti "tre decessi", nonché "un grave incendio di una camera detentiva datato 16 gennaio"; poi, nel giro di dieci giorni, "l’ulteriore morte di un giovane, a quanto si apprende tragicamente causata da un’assunzione smodata di farmaci". Durante il sopralluogo istituzionale fatto al Sant’Anna il 23 e il 24 gennaio, è stata riscontrata "insufficienza delle piante organiche dell’area educativa e della polizia penitenziaria a far fronte al sovraffollamento della struttura, molto aggravato anche dalla presenza di condannati definitivi a pene di lunga durata". Nel carcere di Bologna "al 22 gennaio risultavano detenute ben 852 persone rispetto alla capienza massima di 500". Una situazione riscontrabile in tutte le carceri regionali, dove si registra "un sovraffollamento ormai non più tollerabile": nel carcere di Reggio siamo al 127% (in testa Bologna 175%, Ravenna 173% e Ferrara 161%). Lo stato dei penitenziari, conclude la delibera reggiana "non può lasciare indifferente l’avvocatura, che deve anzi farsi promotrice dei principi costituzionali del giusto processo, della tutela della vita e della dignità delle persone, ancorché ristrette, tanto più dinanzi al clima di populismo giudiziario che ancora troppo spesso anima il dibattito pubblico". Si richiama il numero di suicidi che in Italia da gennaio 2024 a oggi ha raggiunto "la spaventosa cifra di 100".

