Sovrappasso, c’è il progetto: "Al lavoro per una migliore viabilità"

È stato presentato ieri mattina il progetto del futuro sovrappasso che dovrebbe consentire la chiusura del passaggio a livello all’altezza della stazione ferroviaria di San Bernardino di Novellara, riuscendo pure a risolvere le problematiche dell’incrocio, accanto alla stazione, che da anni risulta essere una "criticità" per viabilità e sicurezza in generale.

Ieri mattina, accanto ai binari della stazione, si sono ritrovati i rappresentanti dei cittadini di San Bernardino con un tecnico di Fer, il sindaco Elena Carletti e il consigliere regionale Andrea Costa. "I tempi di avvio del cantiere – spiega il sindaco Carletti – dipenderanno molto dalla copertura finanziaria dell’intervento. Con l’aumento dei costi in generale, si è passati da una spesa di 6-7 milioni di euro a una somma di oltre dieci milioni. E al momento la copertura totale non è disponibile. Ma ci auguriamo di poter risolvere la questione al più presto. Novellara è tra i Comuni con il più alto numero di passaggi a livello. Stiamo valutando anche con i privati alcune soluzioni per arrivare a una viabilità alternativa che possa consentire di sopprimere qualcuno di questi incroci strada-ferrovia".