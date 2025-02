Sp 40 fra Cadelbosco e Castelnovo Sotto, ad aprile inizieranno i lavori di ripristino

Conclusa la fase di studio e progettazione, è previsto per aprile l’avvio dell’intervento di ripristino della Sp40 tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra, che lo scorso ottobre era rimasta gravemente danneggiata da crolli dovuti all’alluvione causata dall’esondazione del torrente Crostolo e del Cavo Cava. La notizia era già circolata nei giorni scorsi e ora la conferma arriva dal presidente della Provincia, Giorgio Zanni, segnalando anche come l’ente locale abbia anticipato i 650mila euro necessari, nella speranza di ottenere poi il finanziamento dalla Protezione civile. "Purtroppo abbiamo anche dovuto affrontare ancora una volta situazioni emergenziali, con inevitabili ripercussioni sui tempi", aggiunge Zanni. A gennaio è stata definita la soluzione, che consiste nel consolidamento delle scarpate con terre rinforzate. Ora la Provincia sta provvedendo a completare il progetto esecutivo che si conta di chiudere entro la fine del mese per poter effettuare la gara di affidamento con procedura negoziata a marzo e iniziare i lavori in aprile. Compatibilmente con le condizioni meteo, la strada potrebbe riaprire tra fine giugno e inizio luglio.

Antonio Lecci