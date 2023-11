"Sp 486R e galleria Casa Poggioli saranno riaperte prima di Natale"

"Grazie alla gestione del cantiere e all’impegno delle imprese, i lavori della Sp 486R, interrotta dal 28 agosto per lavori urgenti di messa in sicurezza dei tre viadotti e, soprattutto, della galleria Casa Poggioli da parte della Provincia, si concluderanno in anticipo ossia prima di Natale". Lo afferma il presidente della Provincia, Giorgio Zanni dopo il sopralluogo di lunedì assieme al presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, con i rispettivi dirigenti del Servizio Infrastrutture, Valerio Bussei e Luca Rossi. Presenti anche i sindaci del nostro Appennino.

L’arteria supporta un transito di circa 30mila veicoli al giorno, anche di grandi dimensioni, e collega due province con uno dei distretti principali, quello ceramico. "Una infrastruttura che, ricordiamo, è stata progettata e costruita da Anas negli anni Ottanta – spiega Zanni –. D’intesa con la Provincia di Modena, tutti i Comuni delle due sponde del Secchia interessati dalla chiusura e le associazioni di categoria, abbiamo dunque condiviso modalità e tempistiche di un intervento non più rinviabile cercando di ridurre il più possibile i naturali disagi che tutti i cantieri, questo in modo particolare, comportano". L’intervento costa quasi 2,2 milioni di euro ed è stato molto complesso per la necessità di detensionare la calotta della galleria Casa Poggioli, con i 400 metri sotto-passa l’abitato di Lugo di Baiso, bisognava ridurre i disagi.

Nel frattempo l’Anas rende noto che, per consentire attività manutentive alla galleria di Casina, ubicata lungo la strada statale 63 del Valico del Cerreto, sono previste limitazioni temporanee alla viabilità dalle ore 9,00 alle ore 16,00 di domani, giovedì 30 novembre, sarà necessario chiudere al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

s.b.