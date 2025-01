Sp108: "Bisogna intervenire al più presto"

Interviene sulla Sp108 del ponte Pianello anche il consigliere regionale Alessandro Aragona (FdI, foto), promotore di un’interpellanza in Regione in cui invita la Provincia alla riapertura della strada il più presto possibile. "Si tratta di uno dei principali collegamenti fra il capoluogo Appenninico e il resto della montagna – afferma – e le tempistiche dei collegamenti sono raddoppiate per chi si sposta lungo l’area del Secchia. Il maltempo degli ultimi mesi ha messo ulteriormente sotto stress il sistema viario e stradale dell’Appennino". Per esempio, con la frana che ha portato alla chiusura della Sp108: "Sono stati effettuati nelle settimane successive sopralluoghi e rilievi da parte dei tecnici della Provincia, con particolare riferimento al distacco di monte, estendendo ulteriormente il periodo di chiusura del tratto stradale per gli abitanti di Ventasso e Villa Minozzo". Con l’interpellanza Aragona chiede alla Regione "se siano già in corso interlocuzioni con gli enti preposti alla risoluzione del problema e se si sia attivata presso la Provincia al fine di ottenere nel breve termine una riapertura del tratto, anche eventualmente attraverso la creazione di un tratto di pista parallelo; se si, quali siano i tempi previsti per la riapertura".

s.b.