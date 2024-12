"Sp108, si valuti apertura alternativa"

"Si valuti la realizzazione di una pista temporanea in parallelo al tratto stradale che consenta il collegamento dei paesi e la riapertura al traffico al più presto".

È la proposta di Mattia Casotti, consigliere d’opposizione (in quota Lega) dell’Unione Comuni Montani che interviene sulla situazione della Sp108 nella zona del Ponte del Pianello dopo che la Provincia ha annunciato uno studio al vaglio da parte dei geologi per l’apertura, realizzando un vallo che fermi i massi.

"I lavori rischiano di di protrarsi troppo a lungo – chiosa Casotti – La strada risulta chiusa da oltre un mese e ad oggi non si hanno notizia di nuove cadute di massi. Ringrazio il consigliere delegato e sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, che continua a seguire con attenzione la vicenda, ma invito l’Amministrazione provinciale e il servizio infrastrutture e viabilità a recarsi sul posto a vedere la situazione di disagio che questa interruzione crea quotidianamente. I rilievi geologici stanno proseguendo ma non si hanno notizie di nuovi rotolamenti di massi, occorre quindi un approccio pragmatico. Basta una strada parallela e distaccata rispetto alla sede stradale, per consentire il passaggio sicuro e la riapertura repentina. I Comuni hanno bisogno della riapertura prima del periodo natalizio".

s.b.