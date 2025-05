Sp18, il 20 maggio la riapertura: "Lavori con risorse per 150mila euro"

Al divieto di transito di moto e biciclette negli ultimi sei km della provinciale 18 di Ligonchio-Passo Pradarena in comune di Ventasso, a seguito anche delle proteste degli operatori turistici del territorio, la Provincia ha trovato la soluzione che pone fine definitivamente al divieto con pronto intervento di massa in sicurezza del tratto stradale. Nell’incontro di ieri in Provincia, presenti oltre al sindaco di Ventasso Enrico Ferretti, il consigliere delegato e sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi, il Presidente della Provincia Giorgio Zanni ha disposto un primo finanziamento di 150mila euro, anticipati dalla Provincia per consentire il ripristino nei tempi più rapidi possibili del transito in sicurezza, anche per moto e biciclette, sul tratto terminale della Sp 18 e la rimozione del divieto a partire già dal prossimo 20 maggio.

"L’avvio dei lavori è infatti programmato per martedì 13 maggio – ovviamente compatibilmente con le condizioni meteo – e si conta di ultimarli entro una settimana, con la contestuale ed immediata rimozione del divieto". Questo è quello che ha deciso ieri il Presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, che non appena è stato informato dal sindaco di Ventasso delle preoccupazioni di cittadini ed operatori economici, insieme al Servizio Infrastrutture ed al consigliere provinciale delegato alla montagna, Sassi, si è immediatamente mosso per individuare una soluzione per salvaguardare la sicurezza e contestualmente dare immediata certezza sulla messa in sicurezza della sp 18, importante per il comparto strategico del turismo dell’Appennino.

Condiviso ieri il piano operativo con il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti - che prevede lavori di ripresa degli avvallamenti, tagli longitudinali e messa in sicurezza provvisoria. "Desidero ringraziare la Provincia per la tempestività con cui si è fatta carico della situazione, mettendo in campo una soluzione adeguata e di immediata realizzazione, che trova il nostro pieno sostegno", commenta il sindaco di Ventasso Enrico Ferretti.

Settimo Baisi