Sp18, ipotesi lavori di manutenzione d’estate. Fd’I: "Così il turismo muore"

Il Circolo Fratelli d’Italia Alto Crinale esprime "profonda preoccupazione e dissenso per la decisione della Provincia di vietare la circolazione di moto e biciclette negli ultimi sei chilometri della strada provinciale SP 18, dal ponte sul torrente Rossendola a Ospitaletto fino al Passo Pradarena". Quella strada, viene sottolineato nella nota, versa da decenni in condizioni critiche con frane mai risistemate, asfalto sgretolato e guardrail non più a norma (foto). La decisione di precludere il transito per sicurezza a moto e bici appare "non solo tardiva, ma anche sintomatica di una cronica incapacità di pianificazione e manutenzione".

La Provincia ha convocato per oggi un incontro con il sindaco di Ventasso e le parti interessate per discutere i lavori necessari e valutare soluzioni alternative. "In una nota, l’ente ha dichiarato che l’obiettivo è aprire il cantiere tra luglio e agosto, il che vorrebbe dire compromettere l’intera stagione turistica. Chiediamo che questo incontro porti a soluzioni concrete e immediate senza sacrificare l’accessibilità dell’area".

Anche Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, ritiene il provvedimento "sbagliato, da ritirare subito e sostituire con adeguata segnalazione dei pericoli dei problemi di sicurezza e regolazione del traffico e della velocità".