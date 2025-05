"Sp18: l’autogol della Provincia"

A seguito della denuncia fatta dagli operatori turistici di Ligonchio del disagio per il divieto di circolazione di moto e biciclette negli ultimi sei chilometri della strada provinciale 18 di Passo Pradarena, posto dalla Provincia nei giorni scorsi e di cui abbiamo dato notizia sul Carlino di ieri, interviene sull’argomento anche il consigliere regionale di Fd’I Alessandro Aragona. "Non si può che rimanere sbigottiti di fronte alla scelta operata dalla Provincia, nei giorni immediatamente seguenti le festività pasquali, di chiudere a moto e biciclette l’ultimo tratto della provinciale Sp 18, peraltro proprio in prossimità della bella stagione, con tutto ciò che significa in termini di afflusso turistico e presenze sul territorio – dice il consigliere –. La motivazione addotta di fatto rappresenta per la Provincia un autodenuncia, vista l’incapacità di intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza un tratto fondamentale per consentire un’adeguata valorizzazione turistica, economica e sociale dell’Appennino". "Come sempre il Pd, attraverso i suoi rappresentanti locali e in Regione, si riempie la bocca di belle parole ma quando si tratta di agire mostra una totale noncuranza, incapacità e superficialità nell’affrontare problemi vitali per la montagna, a cui si aggiunge una mancanza di programmazione e di comunicazione delle scelte veramente imbarazzante – aggiunge –. Porteremo il caso in Regione, interrogheremo la Giunta sull’ennesima decisione che pesa sui cittadini, turisti e operatori economici del territorio". La Provincia ha indetto per domani un incontro con le parti interessate tra cui il sindaco di Ventasso Enrico Ferretti. Verrà presa in esame la possibilità di rallentamento del transito nel tratto in cui si è verificato un avvallamento del piano stradale rendendo insicuro il guardrail. Settimo Baisi