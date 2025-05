Sp40, Provincia: "Garantiamo tempi rapidi, ma il progetto non cambia"

"Il progetto di ripristino e messa in sicurezza della Sp 40, tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco, è ritenuto il migliore possibile per garantire in tempi rapidi la riapertura in sicurezza della strada". Lo precisano dalla Provincia in risposta ad alcune richieste arrivate dal Comitato dei cittadini alluvionati della Bassa. "Troviamo sorprendente – aggiungono dalla Provincia – che dal Comitato alluvionati, sulla base di non si sa quali competenze tecniche, si continuino a manifestare perplessità e, soprattutto, si metta in dubbio la sicurezza dei ponti". L’altro pomeriggio si è svolto un sopralluogo con il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, rappresentanti dei Comuni di Cadelbosco, Castelnovo Sotto, Bagnolo e tecnici.

L’intervento da 650.000 euro, finanziati dalla Provincia, prevede il consolidamento delle scarpate con terre rinforzate, anche per creare l’alloggiamento dei guard-rail a norma. "Non ha senso – precisa Zanni – richiedere la rettifica di curve e la realizzazione di due nuovi ponti, che noi per primi saremmo ben lieti di realizzare, se non fosse che ciò comporterebbe una spesa di almeno dieci volte tanto quanto finora previsto. In ogni caso, il progetto prevede l’adeguamento di circa un metro delle sezioni stradali per adeguarli ai guard-rail e per migliorare la percorribilità, soprattutto da parte dei mezzi pesanti, in corrispondenza delle curve presenti alle sommità delle rampe".

a.le.