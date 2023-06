Sp46, cantiere nella fase finale I cittadini chiedono tempi brevi anche per gli altri interventi

Sono state accolte con piacere le notizie sulla possibile conclusione dei lavori stradali in corso nella Bassa, in particolare sulla Provinciale 46 tra Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo, oltre che alla nuova rotatoria tra la Provinciale 30 e via Balduina a Rio Saliceto, al confine col territorio carpigiano. Esultano i cittadini che ogni giorno (o quasi) affrontano i disagi di cantieri, deviazioni e code infinite nell’orario di punta.

Alcuni di loro chiedono però alle autorità di rispettare le scadenze, sollecitando anche il completamento dei lavori in altri cantieri, come quello in via Reggiolo tra Campagnola e la Provinciale Reggiolo-Novellara, oltre a quello avviato per realizzare la nuova rotatoria tra la Provinciale 30 e via don Mazzolari. Cantieri che allungano i tempi di percorrenza, costringono a deviazioni e favoriscono anche incidenti stradali, ormai all’ordine del giorno in quella zona.

Anche pochi giorni fa si è verificato uno schianto tra auto con feriti, proprio in via don Mazzolari (foto). "Crediamo sia necessario – concludono i cittadini – programmare in modo adeguato gli interventi, evitando cantieri ravvicinati con disagi anche sui percorsi proposti come… alternativi".