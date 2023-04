Spacca il naso alla moglie con una testata

Per anni ha minacciato e picchiato la moglie e i figli, costretti a subire penose condizioni di vita in un clima di prostrazione e paura. Ma dopo l’ennesima lite tra i genitori, il 26 marzo, la figlia da poco maggiorenne ha chiamato i carabinieri che hanno avviato le indagini. La donna era stata portata al pronto soccorso dopo che il marito le aveva messo le mani al collo e le aveva rotto il naso con una testata (30 giorni di prognosi). A questo punto anche la moglie si è confidata con i militari.

In seguito agli accertamenti è finito nei guai un 43enne residente nel reggiano, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La Procura, condividendo i risultati delle indagini dei carabinieri di Cavriago, ha chiesto e ottenuto dal Gip l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con le persone offese. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà con altre indagini.

Dalle indagini è emerso che l’uomo, dall’inizio della relazione matrimoniale, era solito offendere e denigrare la moglie quotidianamente, anche in presenza dei figli, accusandola di non essere una buona madre, di non saper educare i ragazzi, arrivando anche a minacciare di ammazzarla.

Spesso il marito rientrava a casa dopo aver fatto uso di bevande alcoliche e senza motivo iniziavano maltrattamenti e comporamenti denigratori verso la donna e i due figli sottoponendoli a vessazioni fisiche e psicologiche. Li schiaffeggiava sul volto, in talune circostanze causandogli ferite sulle labbra.