Spaccano la serratura di ’Reggio Sport’. Il titolare: "Vorrei che qualcuno ci ascoltasse"

È successo ancora. Dopo la spaccata del 9 ottobre scorso – quando un malvivente solitario riuscì a entrare nel negozio, e ad andarsene con la cassa – il titolare di ’Reggio Sport’, storico negozio di articoli sportivi di viale Piave, deve registrare un nuovo tentativo di intrusione. "Siamo arrivati per aprire il negozio e ci siamo accorti che la porta era stata forzata. Non lo so, forse con un piede di porco. Per noi nuove riparazioni da sostenere", racconta Davide Mozzini, 38 anni.

Come tanti, anche lui si sente abbandonato in una zona diventata di frontiera; tanto da aver fatto ricorso alla vigilanza privata per cercare di difendersi. "La situazione è la stessa da mesi", spiega. "Di alta tensione. Ogni giorno entrano queste persone, chiedono soldi e devono essere accompagnate alla porta per evitare che escano portando via qualcosa".

Mozzini, più di una volta, ha accennato alla possibilità di trasferire la sua attività commerciale in una zona meno difficile di questa. Gli chiediamo che messaggio vuole inviare, tramite il giornale, all’amministrazione. "Vorrei che qualcuno passasse della nostre parti. Vorrei trovare una soluzione condivisa, la possibilità di darci una mano reciprocamente. Parliamone"