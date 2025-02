Spaccata al bar Coviolo: "Viene voglia di reagire"

"La situazione è davvero fuori controllo. Non ne possiamo più di questi furti. Stamattina presto non ho incrociato i ladri per una questione di pochi minuti. Se me li fossi trovati di fronte, giuro che avrei avuto la forte tentazione di investirli con l’auto. Lo so, mi sarei messa nei guai. Ma avrei ottenuto giustizia…".

E’ amaro lo sfogo di Carmen Dumitrescu, da quindici anni gestore del Bar Coviolo, in via Fratelli Rosselli a Reggio, in una zona in cui, uno dopo l’altro, sono diversi i locali pubblici che negli ultimi giorni sono stati presi di mira dai soliti ignoti. "Pochi minuti prima che io arrivassi al bar – continua Carmen – due giovani, forse ventenni con il volto in parte coperto da sciarpa, hanno utilizzato un tombino in ferro per infrangere la vetrata ed entrare. Hanno portato via il cassetto del registratore di cassa con all’interno 5-600 euro. Ma mi hanno lasciato soprattutto un gran danno, con l’ammanco del cassetto e la vetrata sfondata". L’azione è stata fulminea. Dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza si notano i due giovani avvicinarsi. Uno di loro si allontanata per poi tornare con un grosso tombino che scaglia contro la vetrata. Si crea un varco da cui i ladri entrano. Si vedono uscire di corsa pochi istanti dopo. Poi arriverà la barista, scoprendo quanto era successo.

I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo per avviare le indagini. "I due ladri indossano un abbigliamento piuttosto riconoscibile. Devono solo augurarsi di non incappare sulla mia strada…", aggiunge la titolare del bar. Nella stessa zona negli ultimi giorni sono stati presi di mira diversi altri esercizi pubblici. Tra questi pure il bar Cristal, sempre in via Fratelli Rosselli: "Sono venuti i ladri sabato notte, quando il bar era chiuso – conferma il titolare, di origine cinese – portando via il fondo cassa, per un bottino esiguo, ma hanno lasciato evidenti danni per lo scasso a una vetrata e a una porta". Anche altri negozi e un’edicola hanno avuto la stessa sorte. "Non si può andare avanti così. Non ci sentiamo protetti e siamo stanchi di subire".