Spaccata al forno Melli. I ladri tentano il colpo con un pilone di ferro

Non c’è pace per Viale Umberto. Nelle scorse ore il negozio del forno Melli, posto all’inizio dei portici nella parte finale del viale verso l’ingresso al centro della città, ha subito un tentato furto con spaccata.

Di notte, due malviventi, ripresi da alcune telecamere in zona, hanno usato un pilone di ferro prelevato vicino al bar Piccadilly in fondo ai portici per provare a sfondare la vetrina del forno. Un tentativo andato a vuoto grazie alla robustezza del vetro anti-sfondamento che ha fatto desistere i malcapitati ladri.

Purtroppo è il secondo episodio di cronaca che registra l’esercizio: a novembre del 2021, infatti, ci fu una rapina ai danni della commessa del negozio che si vide puntare contro una siringa e il ladro riuscì a prelevare 500 euro dal registratore di cassa.

In generale, per tutta la zona non va molto meglio, visto il vandalismo subito dalla mucca Crazy Cow, un paio di giorni fa, situata a trenta metri dal forno Melli e, anche per questo negozio, ci fu un tentato sfondamento della vetrina, nuova di zecca, ai danni della gelateria stessa ad ottobre scorso.

Senza contare l’accoltellamento fra bande rivali al bar Piccadilly nel febbraio del 2022, la rapina in Parafarmacia sempre in viale Umberto a novembre 2022 con il malvivente che scappò con un bottino di 200 euro e, infine, la rottura notturna, nei mesi scorsi, dei finestrini delle auto parcheggiate nell’adiacente via Cassoli per prelevare eventuali spiccioli lasciati nell’abitacolo.

Cesare Corbelli