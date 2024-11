Spaccata nella notte alla Coop di via Ariosto rubano bottiglie di liquori. E in piazza furto sventato

Reggio Emilia, 5 novembre 2024 – Spaccata alla Coop di via Ariosto: ancora un colpo notturno ai danni di un’attività del centro storico. Le segnalazioni si moltiplicano. ‘Porta rotta’, si legge sul cartello affisso davanti all’entrata principale, con delle frecce che invitano a passare per un’altra porta.

Perplessi i tanti clienti che frequentano abitualmente questo prezioso supermercato di quartiere. Nella notte tra sabato e domenica – la stessa in cui i ladri hanno agito anche da Reggio Alimentari in via Emilia San Pietro, dove hanno spaccato la vetrina –, sono entrati in azione in via Ariosto, rompendo la serratura della porta con un attrezzo aguzzo, per poi arraffare delle bottiglie di liquori. Bottino magro, ma danni ingenti. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.

E, a pochi metri di distanza da lì, ieri, in piazza Fontanesi e in pieno giorno, hanno tentato di derubare il corriere del caffè che stava consegnando la merce: una scena già vista da queste parti.

“Attorno alle 8, come ogni lunedì, è arrivato il fornitore del caffè – racconta un barista di piazza Fontanesi –, eravamo lì che stavamo facendo l’ordine quando lui ha ricevuto una chiamata ed è uscito dal bar, aveva una richiesta urgente da un cliente. Ha visto un tizio che chiudeva la porta del suo furgone, che era parcheggiato davanti al locale, si è messo a gridare e il ladro è scappato verso via del Guazzatoio. Ha buttato tutto per terra, un cartone di caffè e il computerino delle fatture, poi ha preso la bici ed è fuggito. È riuscito però a rubare un paio di occhiali, rotti, che erano sul cruscotto, occhiali dal valore bassissimo. Era uno straniero, forse nordafricano”.

È l’ennesimo episodio in quella piazza, teatro, di recente, anche di numerosi furti ai danni degli ambulanti del mercato. “Ormai scene così sono all’ordine del giorno, non ne possiamo più”, il commento del barista.