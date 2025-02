Spaccata da Mister Pollo. Uno dei due arrestati ha diversi precedenti per droga e furti

Uno dei due arrestati per il colpo al ‘Mister pollo’ in via Martiri di Cervarolo è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: si chiama Moncef Abidi, ha 47 anni ed è un tunisino con diversi precedenti, senza fissa dimora così come il marocchino 26enne Nabil Zahiri. Entrambi, difesi dall’avvocato Federico Bertani, sono comparsi ieri davanti al giudice Michela Caputo per la direttissima, accusati di furto in concorso aggravato dalla violenza esercitata sulle cose.

Dopo aver usato un tombino per infrangere la porta di ingresso, sono entrati nell’attività di Luigi Di Puorto, aperta da 16 anni e visitata dai malviventi anche nel giugno scorso. Secondo la ricostruzione investigativa, Zairi ha sradicato il registratore di cassa con i soldi (15 euro), mentre Abidi ha preso quattro bottiglie di vino, riponendole dentro uno zaino. Una donna che abita sopra il locale ha sentito rumore, si è affacciata e ha ripreso tutto con lo smartphone, per poi dare l’allarme alla questura. Grazie alla descrizione della testimone, gli agenti delle volanti hanno rintracciato i due uomini in una strada limitrofa, trovandoli con la refurtiva.

Non solo dal filmato della residente, ma anche dalle telecamere interne del locale sono emersi indizi a carico dei due uomini, per i quali è scattato l’arresto in flagranza. In tribunale, entrambi, difesi dall’avvocato Federico Bertani, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice Michela Caputo ha applicato ad Abidi il divieto di dimora nella nostra provincia, a Zahiti l’obbligo di firma due volte alla settimana; le stesse misure cautelari erano state chieste dal pubblico ministero, mentre il legale si era opposto. È stato chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata a marzo.

Abidi era stato processato e assolto nel febbraio 2024 con il rito abbreviato per tentato omicidio, rissa e lesioni: in via Paradisi nella notte del 24 ottobre 2019 fu accoltellato alla gola un tunisino pluripregiudicato di 34 anni, aggressione per la quale la polizia di Stato aveva indagato due uomini e due donne, tra cui un’italiana. Per lui anche la Procura aveva chiesto un verdetto liberatorio, perché dalla videosorveglianza non era chiaro il suo eventuale ruolo nello scontro. A suo carico figurano precedenti per droga (tra cui un arresto dei carabinieri nell’ottobre 2020), contro il patrimonio e la persona.

Alessandra Codeluppi