Spaccata fallita in piena notte: usano gli ombrelloni di un bar ma non sfondano il vetro blindato E’ successo al negozio di complementi d'arredo Agave di via San Carlo a Reggio Emilia: intorno alle 2,30 la signora che abita al piano di sopra ha sentito il frastuono e ha urlato ai malviventi di fermarsi